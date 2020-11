Verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot krijgt investering van 2,7 miljoen euro

Het Rotterdamse bedrijf Pieter Pot, dat verpakkingsvrij boodschappen bezorgt in glazen potten om de plastic afvalberg te verminderen, heeft een investering van 2,7 miljoen euro gekregen. Daarmee kan de start-up doorgroeien, meer producten aanbieden en meer mensen bedienen. En dat is hard nodig, want volgens Pieter Pot hebben inmiddels dertigduizend mensen zich aangemeld voor de wachtlijst.

Rotterdammers Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt startten vorig jaar met hun bedrijf in verpakkingsvrije boodschappen. Toen nog vanuit een studentenhuis, met bezorging op een bakfiets in Rotterdam.



Inmiddels is de bezorging van houdbare producten zoals rijst, pasta, koffie, gedroogd fruit, noten, peulvruchten, olie, kruiden en hagelslag landelijk en wachten duizenden mensen tot zij hun verpakkingsvrije boodschappen in potten ook bezorgd kunnen krijgen via Pieter Pot. De lege potten worden bij een volgende bestelling mee teruggenomen en daarvoor krijgen de klanten statiegeld. De potten worden na een wasbeurt opnieuw gebruikt.

Volgens de ondernemers kost de duurzame optie nu vaak nog te veel moeite. "Het kost de gemiddelde consument te veel extra: tijd, energie en geld. Dat ondervangt Pieter Pot. Door te bezorgen, hoeft niemand te sjouwen met potten en kan het assortiment veel groter zijn dan in fysieke verpakkingsvrije winkels", zegt Schoemaker. De prijzen zijn volgens hem daarnaast vergelijkbaar met die in een gewone supermarkt.

Niet alleen consumenten zijn geïnteresseerd, ook investeringsmaatschappijen SHIFT Invest, Future Food Fund en Innovation Quarter zien er brood in. Ze investeren samen 2,7 miljoen euro, zodat meer mensen bediend kunnen worden en de operatie opgeschaald kan worden. De bezorgdienst riep een aantal maanden geleden thuiszittend horecapersoneel nog op om bij te springen bij de bezorging.



"Het is indrukwekkend wat het Pieter Pot-team heeft weten neer te zetten in een relatief korte tijd", zeggen de investeerders. "Elke Nederlander gebruikt gemiddeld rond de 25 kilo plastic per jaar. Deze oplossing kan een belangrijke bijdrage leveren om dit terug te dringen en circulaire boodschappen de standaard te maken."

De afgelopen anderhalf jaar heeft Pieter Pot naar eigen zeggen ruim 120-duizend verpakkingen bespaard. En daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven, want het Rotterdamse bedrijf zegt inmiddels ook speciale potten te ontwerpen om A-merken als Heinz, Haribo en Ecover verpakkingsvrij te kunnen leveren.

Pieter Pot werkt ook samen met de sociale werkplaats Stroomopwaarts in Schiedam. Verslaggever Marion Keete maakte daar in mei dit jaar onderstaande reportage.