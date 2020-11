Duikers zoeken tevergeefs naar drenkeling bij Erasmusbrug

Duikers van de brandweer hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een uur lang gezocht naar een drenkeling bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Er is niemand gevonden.

Een getuige had gezien dat iemand in het water lag. Meerdere keren kwam zijn of haar hoofd ook boven het water uit. Daarop werd het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas stilgelegd en gingen duikers het water in. Na een uur werd de reddingsactie beëindigd.

Een paar uur eerder werd een andere drenkeling uit het water gehaald door een watertaxi. Dat was wel iemand anders, benadrukt de brandweer.