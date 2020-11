Black Friday duurt dit jaar in Rotterdam vijf dagen

Winkels in het centrum van Rotterdam spreiden Black Friday dit jaar over vijf dagen. De laatste vrijdag van november is normaliter een dag waarop veel mensen hun sinterklaas- en kerstcadeautjes inslaan met korting, maar dat is vanwege het coronavirus dit jaar niet verantwoord. De ondernemersvereniging hoopt op deze manier de drukte te verdelen.

Black Friday is een traditie overgewaaid uit Amerika. Daar krijgen klanten hoge kortingen en kunnen zo voordeliger hun kerstinkopen doen.

"Het is een belangrijke omzetperiode, want het is de aftrap van de inkopen voor de feestdagen", zegt Dominique van Elsacker van Urban Department Store Rotterdam. "We zijn er in 2017 mee begonnen en het is heel succesvol. Maar dit jaar is het niet verantwoord, want we willen niet dat het te druk wordt."

Ondernemers is daarom gevraagd om hun acties niet alleen op Black Friday te houden, maar te spreiden over vijf dagen. "We hebben het dan ook niet over Black Friday, maar over de Five Days Deals", zegt Van Elsacker. "Daarmee willen we aangeven dat het verstandig is om álleen te shoppen, en álleen op rustige momenten."

De acties beginnen bij de meeste winkels op woensdag 25 november. De openingstijden zijn dan op woensdag en donderdag verruimd tot 20:00 uur. "We willen ook niet te veel campagne voeren voor Black Friday", zegt Van Elsacker.