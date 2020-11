Dak- en thuislozen in Rotterdam worden in deze tweede golf van het coronavirus veel meer geraakt dan tijdens de eerste golf. Waar in de lente maar vijf mensen positief testten, staat de teller in deze golf op 25 van de 500 daklozen, zegt 'straatdokter' Marlieke Ridder. Ook het totale aantal daklozen nam toe door de crisis.

Ridder is teamleider van het Stedelijk Daklozen Team Rotterdam. "We zorgen voor de meest zorgelijke, zorgmijdende daklozen", legt ze uit. "De verwarde man die je onder het viaduct ziet liggen slapen en die niet geholpen wil worden."

Ze zag op haar spreekuur de laatste tijd meerdere mensen die door corona dakloos zijn geworden. "Iemand die was gescheiden, want ze zaten zoveel thuis. Een ander was verzorgende en heeft veel mensen zien overlijden. Hij is daardoor zelf mentaal ingestort, heeft veel ruzie gemaakt thuis en is op straat gezet. We zien bij elke crisis in de maatschappij dat daardoor een bepaald type dakloze ontstaat; mensen die al kwetsbaar waren, maar door zo'n crisis benadeeld worden."

Hoe gaat een dakloze in quarantaine?

Hoewel de daklozen gespaard bleven tijdens de eerste coronagolf, lijkt daar nu geen sprake van te zijn. Hoe vang je iemand met corona op, terwijl diegene geen huis heeft om in thuisisolatie te gaan?

"Als iemand klachten heeft, meldt diegene zich bij een medewerker van de nachtopvang. Die meet dagelijks al de temperatuur van de mensen op en stelt vragen over klachten. We hebben een 'coronahotline' voor overleg en daarna wordt de dakloze geïsoleerd. Dat is goed geregeld met de gemeente, want zij kunnen naar een hotel. Zo hebben ze toch een thuis waar ze zich terug kunnen trekken", legt ze uit.

In de hotelkamer wordt diegene dan getest en op die plek kunnen ze de uitslag afwachten. Als de test positief is, kunnen ze hun hele herstel daar doorbrengen. "Het hotel is prachtig, de samenwerking met de gemeente is geweldig. We zijn hier ontzettend blij mee."

Het gaat om het Worldhotel Wings, bij Rotterdam The Hague Airport. Eén verdieping is daar uitsluitend bestemd voor quarantaine. Op die afdeling zitten ook mensen uit de scheepvaart in de Rotterdamse haven in quarantaine.

Besmet raken

Dak- en thuislozen kunnen op allerlei manieren besmet raken. "De meeste daklozen herken je niet. Die zien er gewoon verzorgd uit en komen op plekken waar jij ook komt. Wel houden ze in de nachtopvang anderhalve meter afstand en dragen ze mondkapjes, maar het zijn kleine ruimtes waar je voor mensen moet zorgen, dus dan vindt er nog wel eens een besmetting plaats."

Wel heeft de gemeente in de Maassilo een extra opvanglocatie ingericht voor de wintermaanden, waar meer afstand gehouden kan worden. "Iedereen moet gewoon binnen kunnen slapen en daar zorgt Maassilo nu voor."

Ridder is voorstander van eenpersoonsopvanglocaties. Niet alleen om besmettingen tegen te gaan, maar dit kan ook voordelig uitpakken voor de mentale staat van de dak- en thuislozen ná corona. De twintig miljoen euro die de gemeente Rotterdam eerder van het Rijk kreeg om de daklozenproblematiek aan te pakken, mag wat haar betreft dan ook volledig daar aan besteed worden.

"Je ziet dat mensen tot rust komen als ze niet hoeven te overleven in de nachtopvang. Dat is voor ons wel het belangrijkste inzicht: ik wist dat het zwaar was in de nachtopvang, maar dat dat simpelweg is op te lossen door mensen in een eenpersoonskamer te zetten, had ik niet verwacht."