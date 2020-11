Daan Smith stopt met voetballen voor baan bij Feyenoord

Daan Smith verlaat per direct Excelsior Maassluis om te gaan werken in de jeugdopleiding van Feyenoord. De geboren Schiedammer zal vanaf 1 januari 2021 aan de slag gaan als coördinator onderbouw van de Rotterdamse profclub. Hij volgt daarmee Glenn van der Kraan op die voor een avontuur bij Manchester City koos.

Smith speelde al in de jeugd bij Feyenoord, maar brak nooit door en werd uitgeleend aan Excelsior. Die club nam hem daarna vast over, maar mede door blessureleed keerde Smith terug naar zijn Excelsior Maassluis, waar hij ooit begon. Daar voetbalde hij tot nu toe zeven seizoenen in de hoofdmacht.

Met Smith raakt Excelsior Maassluis de tweede sterkhouder kwijt in korte tijd. Eerder deze week liet ook centrale verdediger Sefa Kurt weten vanwege privéomstandigheden per direct te stoppen met voetballen op Sportpark Dijkpolder.