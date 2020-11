Rotterdammer werd 'living legend' na winnen Amerikaanse basketbalcompetitie: 'Ik teer er nog steeds op'

De Rotterdamse oud-basketballer Francisco Elson krijgt nog altijd kippenvel als hij terugdenkt aan het wereldkampioenschap basketbal dat hij in Amerika behaalde. Dat vertelt hij in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, waarin bijzondere regiogenoten het oordeel vellen: is iets tof of niet tof? Voor de NBA stak de enige Nederlander die de grootste basketbalcompetitie ter wereld won uiteraard twee duimen omhoog.

"Basketbal is de meest spectaculaire sport die er is", vertelt Elson in het programma. "De mooiste ook. Als ik erover praat krijg ik kippenvel. Voor een topsporter is het hoogste wat je kunt halen een kampioenschap. Mocht je dat halen, dan is het de ultieme kers op de taart."

In de NBA spelen de beste basketballers ter wereld. "Iedereen wilde er kampioen worden, dan zou je bij de elite gaan horen." Spelers die dat voor elkaar krijgen worden in Amerika op handen gedragen. Toch keerde Elson na zijn loopbaan als topbasketballer terug naar Rotterdam, omdat hij dicht bij familie wilde zijn.

Die terugkeer deed niks af aan zijn band met de sport en de Verenigde Staten. In Amerika is hij voor de rest van zijn leven een graag geziene gast. "Die ene keer dat ik kampioen ben geworden, met de San Antonio Spurs in 2007, is voor mij het ultieme geweest." Lachend: "Daar teer ik nog steeds op."

In de nieuwe aflevering vertelt Elson ook over zijn band met Rotterdam en de plek waar hij opgroeide.

De aflevering met Francisco Elson is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Paul Elstak, Rachel Kramer en Shirma Rouse zijn ook te zien.