Dress for Success start iets nieuws: niet alleen goed gekleed naar een baan, ook goed gekleed voor een bijzonder moment

Bij de kledingwinkel Dress for Success kunnen mensen terecht die terug het arbeidsproces in willen, maar geen geld hebben om goed voor de dag te komen bij een sollicitatiegesprek. Tijdens een kleedsessie wordt er een net outfit aangemeten. Nu gaat Dress for Success iets extra's erbij doen: niet alleen goed gekleed naar een baan, ook goed gekleed voor een bijzonder moment. Dat doen ze speciaal voor de klanten van de Voedselbank; die krijgen een kledingpakket op maat samengesteld.

De 43-jarige Carina is uitgenodigd in de winkel aan het Rijnhoutplein in het Oude Westen van Rotterdam voor een kleedsessie. Ze is op zoek naar een baan. Ze zit nu een paar jaar thuis vanwege chronische pijnen in armen en benen. Het gaat inmiddeks stukken beter en ze voelt zich sterk genoeg om terug te keren in het arbeidsproces. "Het heeft tijd nodig om daarmee om te gaan en mee te leren leven en nu ben ik weer een stap verder", zegt Carina.

Alleen als je een tijdje met weinig middelen moet rondkomen, dan staat representatieve kleding niet bovenaan de prioriteitenlijst. "Ik had in mijn kledingkast niets meer dat ik kon dragen voor een sollicitatie en zodoende ben ik hier terecht gekomen."

Carina in een nieuwe outfit voor haar eerstvolgende sollicitatiegesprek

En een eerste indruk kan zomaar het verschil maken of je de baan wel of niet krijgt. Vanwege corona moet ook in de winkel de anderhalve meter gehandhaafd worden. Styliste Hanneke informeert als eerste naar de smaak en maat van Carina en loopt dan de kledingrekken af om een selectie te maken van broeken, jasjes en bloesjes. Het passen kan beginnen.

De collectie van Dress for Success bestaat uit donaties van particulieren en geschonken restpartijen van kledingzaken. De winkel puilt op het moment uit: van net, chique tot feestelijk. Teveel kleding eigenlijk en zo zijn ze op het idee gekomen om iets extra's te gaan doen: kledingpakketten maken voor een bijzonder moment. Voor een feest, voor een bruiloft, voor een verjaardag, voor een diploma-uitreiking, voor een afscheid.

"We hebben zoveel mooie kleding in de winkel en dat is zonde om weg te doen. Dus we hebben bedacht om klanten van de Voedselbank een kaartje mee te geven en daarna kunnen ze telefonisch contact met ons opnemen. Wij vragen dan voor welke gelegenheid is het, de maten, de smaak en zo gaan we zo goed mogelijk een pakket op maat maken", vertelt winkelmanager Nettie Immink van Dress for Success.

De uitnodigingskaarten komen te liggen in de recent geopende winkel van de Voedselbank aan de Vierambachtstraat. Klanten kunnen zich melden, krijgen een telefonische intake en kunnen daarna hun pakket op maat ophalen in de winkel. Het is een kant-en-klaar service met het oog op het coronavirus, om zo min mogelijk het risico op besmetting te lopen.

Winkelmanager Nettie Immink met een uitnodiging voor de klanten van de Voedselbank

Tijdens de kledingsessie wordt Carina uitgedaagd om kleding te passen die ze zelf niet zou uitkiezen. Styliste Hanneke vindt het leuk van van alles uit te proberen, van jurkjes met hoge hakken tot casual met een elegant colbert.

Tijdens het passen wordt duidelijk dat Dress for Success niet zomaar een winkel met tweedehands en niet verkochte kleding is. Ze zijn kieskeurig en selecteren kleding met oog voor mode en stijl. Daartussen vind je ook designmerken, zoals die van het Rotterdamse merk waar zorgminister Hugo de Jonge met zijn kekke schoenen furore mee maakt.

Het Rotterdamse merk Mascolori doneert onverkochte broekriemen aan Dress for Success

En een donatie van dat merk zorgt voor de kers op de slagroomtaart bij de outfit van Carina voor haar eerst volgende sollicitatie. Ze voelt zich het prettigst in een spijkerbroek, gele blouse en jasje. Een grijze riem van het merk waar De Jonge mee doorbrak in Den Haag, maakt het hele setje af. "Dat is super gaaf en onwijs mooi. Het is net die finishing touch", zegt ze met een stralend gezicht. "Nu die baan nog."