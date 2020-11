‘Vuurwerk hoort bij oud & nieuw, ik ga het zeker heel erg missen’

Er hangt een vuurwerkverbod in de lucht. Het kabinet heeft plannen om komende jaarwisseling geen vuurwerk toe te staan in verband met de coronacrisis. Vuurwerkslachtoffer zouden de druk op de ziekenhuizen alleen maar vergroten terwijl de druk daar al immens groot is. Het vuurwerkverbod is nog niet helemaal zeker maar toch ging SOW reporter Lars alvast peilen wat jongeren vinden van dit kabinetsplan.