Vriend van 14-jarig slachtoffer steekpartij Carnisse vertelt: 'Ik trok het mes weg en heb het weggegooid'

"Mijn vriend werd uit het niets geslagen. Daarna werd er gevochten met vuisten, trok de dader een mes en werd m'n vriend drie keer in zijn rug gestoken." Een 14-jarige jongen zegt dat hij dinsdagavond bovenop de steekpartij aan de Rotterdamse Urkersingel in Rotterdam-Carnisse stond, waarbij een 14-jarige Rotterdammer gewond raakte. Een 13-jarige verdachte zit vast.

Het slachtoffer van de steekpartij maakt het relatief goed en mag woensdag het ziekenhuis verlaten, zegt zijn vriend. De politie meldt dat de situatie van het slachtoffer niet kritiek is en dat de verdachte vast blijft zitten.

Volgens de vriend, die dinsdagavond bij het voorval was, was de verdachte alleen. "We kenden hem niet. Er was ook geen ruzie vooraf. Hij gaf een klap, mijn vriend sloeg terug en toen stak hij."

De 13-jarige verdachte is inmiddels aangehouden. Volgens de 14-jarige getuige had hij vaker willen steken dan drie keer. "Ik trok het mes weg en heb het weggegooid. Daarna pakte hij de fiets van mijn vriend en het mes en reed keihard weg."

Geweldsincidenten

Waarom er gestoken is, weet de 14-jarige getuige niet. "Ik denk dat hij stoer wilde doen. Misschien teveel drill-rap gekeken." Voor hem is het de eerste keer dat hij een steekpartij meemaakt.

De regio kent relatief veel geweldsincidenten met messen onder jongeren. Politie, scholen en gemeente worstelen al jaren met de juiste aanpak om het relatief hoge messenbezit onder jongeren terug te dringen. Zo was het naast Rotterdam eerder raak in Ridderkerk en Spijkenisse.