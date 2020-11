SOW op de radio #11 - heksenkring

“Ruud, wat is een heksenkring?” die vraag stelde SOW reporter Lars vanmiddag in ‘De minuut van Ruud’ op radio Rijnmond. De dj had daar wel een antwoord op. Hij dacht meteen aan een kring met paddestoelen in het bos. De heksenkring waar Lars het over had was iets minder onschuldig dan dat. Het heeft te maken met vuurwerk.