Richard Groenendijk lanceert carnavalssingle 'Tebbie nou op je muil?!'

"Als er tegenwoordig een lied uitkomt over corona is het allemaal zo negatief", zegt Jopie, het typetje van Groenendijk. "Op een gegeven moment dacht ik: laat ik eens wat vrolijkheid brengen."

"Het is verschrikkelijk als je in het ziekenhuis ligt, maar aan de andere kant kunnen we niet altijd blijven huilen", zegt ze over de humoristische insteek van het lied. "Het is bedoeld als iets positiefs en niet om mensen voor gek te zetten", vervolgt ze.

Honderden filmpjes van fans

Vóór het maken van de videoclip heeft Jopie een oproep gedaan voor het insturen van filmpjes waarin mensen een mondkapje dragen. De oproep was een succes: er kwamen meer dan honderd filmpjes binnen van bekende- en onbekende Nederlanders. En die filmpjes zijn ook terug te vinden in de videoclip.

Bekijk hier de clip die bij Rijnmond is opgenomen. Tekst gaat verder onder de video

'Eindelijk iemand die een beetje luchtigheid brengt'

"Wat het leukste was, en daar was ik heel geëmotioneerd van, waren heel veel filmpjes van mensen uit de zorg. Kippenvel op m'n armen", vertelt Jopie.

Jopie was vooraf bezorgd dat zorgmedewerkers zich misschien aangevallen zouden voelen door de single, maar die angst bleek ongegrond. "Ik heb brieven en mails gekregen dat ze blij zijn dat iemand een klein beetje luchtigheid brengt."

Onzeker of theatershow doorgaat

Het nummer 'Tebbie nou op je muil?!' zou door Groenendijk worden gebruikt als openingsnummer van zijn gelijknamige theatershow in december in het Nieuwe Luxor Theater. Het is echter nog niet duidelijk of die daadwerkelijk door kan gaan. "Ik denk dat het met een week of drie beslist wordt", besluit ze.