Nieuwsgierige koning bezoekt Erasmus MC tijdens tweede coronagolf

Hoog bezoek in het Erasmus MC woensdagmiddag. Koning Willem- Alexander was in het ziekenhuis om de impact van de tweede coronagolf met eigen ogen te zien.

Het bezoek van de koning begon met een tafelgesprek over de huidige gang van zaken tijdens deze tweede golf. "Ik ben hier om te kijken hoe de tweede golf anders is dan de tweede en wat voor invloed dit heeft op het ziekenhuis," zei de koning in het gesprek. Hiervoor ging hij om de tafel met bestuursvoorzitter van het Erasmus MC Ernst Kuipers, afdelingshoofd chirurgie Joke Hendriks, themadirecteur Spoed Pien Beltman en coronaverpleegkundige Daphne van Weezel.

Achterstanden

Tijdens het gesprek stelde de koning gerichte vragen. Zo was hij benieuwd naar het ziekteverzuim, wat de gevolgen zijn voor de chirurgie, of het Erasmus MC patiënten overneemt van andere ziekenhuizen en wat de al opgelopen achterstanden zijn. "De zorg die in maart en april is uitgesteld, is nog niet ingehaald," zei Ernst Kuipers.

Ook vroeg koning Willem-Alexander hoe men zich kan voorbereiden op een eventuele nieuwe pandemie. "Zorg voor een reservistenpool voor mensen met nog een BIG-registratie in de zorg, terwijl zij hier niet meer werken. Vraag of zij wel bijscholing willen blijven volgen zodat het vangnet groter wordt," zei Kuipers. Beltman vulde aan: "Investeer meer in opleidingen waardoor je beter voorbereid bent."

Betrokkenheid

Ernst Kuipers was blij met de komst van de koning naar zijn ziekenhuis. "Het wordt zeer gewaardeerd door ons. Ik denk dat het gezien wordt als een teken van betrokkenheid. Voor hem helpt het zelf om zich te kunnen informeren."

Ook merkte Kuipers dat de koning zich had voorbereid op zijn bezoek. "Ik geef hem hier veel complimenten voor. Het geeft aan de koning zich op veel plekken heeft laten informeren, dus hij heeft een goed beeld van wat er speelt."

Na het gesprek bracht de koning een bezoek aan de spoedeisende hulp. Ook hier ging het onder meer over de verschillen tussen de eerste en de tweede coronagolf. Volgens een verpleegkundige van deze afdeling zijn er veel verschillen. "We waren beter voorbereid bij de tweede golf, maar je merkt wel dat dit keer Rotterdam een coronahotspot is en dat wij meer geraakt worden. Ook is het gedrag van mensen anders. Tijdens de eerste golf hielden mensen zich beter aan de maatregelen."