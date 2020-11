Achtstegroepers verkennen nieuwe school met virtual reality

De groepachters van de Fatimaschool in Rotterdam-Schiebroek nemen woensdag de proef op de som en kijken via de brillen rond in hun misschien wel toekomstige schoolgebouw.

"Ik vind het leuk dat je precies ziet hoe lokalen eruit zien. De school spreekt me op zich wel aan", zegt de 11-jarige Kay. "Het is wel anders dan wanneer je naar een open lesmiddag gaat, maar ik kreeg nu wel echt de indruk dat ik daar was", voegt Floor (11) toe.

Lockdown

Het idee voor de tour deed Ilyas Bagci, directeur van Lyceum Kralingen, op bij het Anne Frank Huis. "In de meivakantie zouden we daarheen gaan met het gezin, maar vanwege de lockdown waren musea gesloten. Ik was op zoek naar een alternatief en zag op de site dat zij een digitale tour hadden."

Voor hem en zijn gezin was dat een goed alternatief. "Vanwege corona was wel duidelijk dat open dagen dit schooljaar anders zouden zijn. Toen we met een team van de school gingen bedenken wat alternatieven daarvoor waren, bedachten we de 360 graden tour."

Vincent van Bruchem is de maker van de video. "We dachten aan een livestream, een statische 360-graden video of een normale video. Toen dacht ik: 'dat 360-graden wordt nog niet heel erg toegepast, want het is erg statisch. Als we dat kunnen combineren...' Uiteindelijk is het een leuke film geworden, waarin tegen je gepraat wordt en met tekstballonnetjes worden gewerkt."

Kleine groepen

Ondanks dit alternatief worden open dagen volgens de schooldirecteur nog niet helemaal uitgesloten. "We hebben het nu zo gedaan dat mensen zich kunnen inschrijven via de website. Dat worden altijd kleine groepen, dus mensen kunnen niet massaal zoals voorheen langskomen."

De virtuele rondleiding past volgens Bagci goed bij de school. "We zijn een kleine, gezellige school. We zijn een Technasium (onderzoeken en ontwerpen, red) en ook een Codasium (leren programmeren, red.) Daarnaast bieden we ook Spaans en Chinees aan. Dat geeft wel een beeld van onze school, namelijk dat we heel innovatief zijn."

Volgens de directeur zijn de reacties tot nu toe positief. "Aan de hand van de aanmeldingen voor de meeloopdagen merken we al meer animo."

De 11-jarige Rufes gaat liever ook echt naar de school om de sfeer te proeven, maar vindt dit een leuk alternatief. "Ik vind deze school wel een optie. Ze laten nu waarschijnlijk wel heel veel positieve dingen zien, maar er zijn vast ook negatieve dingen. Maar dat heeft iedere school."