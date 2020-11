Komst ultragroot LNG-schip is mijlpaal voor 'mister LNG'

Hij was het namelijk die tien jaar geleden een visionaire schetst maakte van een haven waar naast het importeren, opslaan en exporteren van LNG, ook LNG gebunkerd kon worden. Internationaal kreeg die haven al snel de naam 'Bean Port', naar de achternaam van de bedenker. "Er waren echt mensen die op zoek gingen naar deze Boonhaven in Rotterdam, maar die bestaat helemaal niet," lacht hij nu. Het is een tevreden lach, want dankzij die ene tekening kon Rotterdam uitgroeien tot de eerste West-Europese bunkerhaven voor LNG.



Boon was er als expert gevaarlijke stoffen ervan overtuigd dat het vloeibaar gemaakte aardgas een betaalbaar en schoner alternatief was voor het gangbare stookolie als brandstof voor de scheepvaart. Mede dankzij zijn inspanningen is het bunkeren van LNG inmiddels een hele normale operatie geworden.

Maar dat ging niet vanzelf. Zo moest de scheepvaart worden voorbereid op de overstap naar LNG. Nieuwe bunkerschepen waren nodig en de havenverordening moest worden aangepast.

Gate Terminal

Met de komst van de Gate Terminal op de Maasvlakte nam het gebruik van LNG een snelle vlucht. VOPAK en Gasunie lieten deze import-terminal in 2010 bouwen voor de aanvoer en opslag van LNG. Al snel kwam de vraag of de brandstof ook geschikt zou zijn voor de scheepvaart, en zo ging Boon aan de slag.

"Inmiddels varen in Rotterdam nu negen bunkerschepen die LNG kunnen leveren aan de zee- en binnenvaart. Zelfs cruiseschepen kunnen in het centrum van Rotterdam gebunkerd worden", zegt Boon. "En dat terwijl in de jaren tachtig nog bewoners protesteerden tegen de komst van een grote gasterminal op de Maasvlakte."



Het bunkeren van de Jacques Saade, woensdagavond bij RWG op de Tweede Maasvlakte, is voor de Barendrechter de laatste fase in de introductie van LNG als brandstof voor de scheepvaart. "Het is het eerste grote 23 duizend TEU containerschip van vierhonderd meter dat niet op zware stookolie vaart. Het heeft een tank aan boord waar 17 duizend kuub LNG in kan. De Gas Agility gaat dit schip tijdens het laden en lossen bunkeren. Zo grootschalig en zulke grote hoeveelheden LNG aan boord brengen. Dat is nog nergens anders vertoond."



Nieuwe vloot

De Jacques Saade is de eerste in een reeks nieuwbouwschepen van de Franse rederij CMA CGM. Het bedrijf gelooft in LNG als brandstof voor de toekomst en heeft een aantal jaar geleden besloten de nieuwe vloot van twintig containerschepen op LNG te laten varen: negen 23 duizend TEU-schepen; vijf 15 duizend TEU-schepen en zes 14 duizend TEU-schepen.

Vooral het feit dat het terminalwerk gewoon door kan gaan tijdens het bunkeren, heeft de rederij overtuigd om met haar schepen naar Rotterdam te komen. Cees Boon: "Zo'n groot schip bunkeren kost tussen de zestien en twintig uur. Als het andere werk gewoon kan doorgaan, scheelt het enorm veel tijd. We hebben daar veel onderzoek naar gedaan, want het vraagt wel aanpassingen in regelgeving en technieken. Maar RWG is er klaar voor. En de Gas Agility van Total is het grootste bunkerschip ter wereld, speciaal hiervoor gebouwd. Die kan dat allemaal aan."

Denken aan de toekomst

CMA CGM gaat met haar negen nieuwe ultragrote schepen jaarlijks zo'n 300 duizend m3 LNG in Rotterdam komen bunkeren. "Dat kan nergens anders in Europa", aldus een opgetogen Cees Boon. "Ik ben trots op Rotterdam en alle mensen die hierbij betrokken zijn, maar ik ben vooral ook heel blij dat we beweging maken. Dat we denken aan de toekomst, want dat is echt heel hard nodig."



Een 'kleine' proef op de som heeft dit weekeinde al plaats gevonden. De CMA CGM Tenere deed voor het eerst Rotterdam aan. Het is het eerste LNG-aangedreven 14.800 TEU schip. De Gas Agility voorzag het 366 meter lange schip van 17 duizend ton LNG; genoeg om 84 dagen op te kunnen varen.

Sluitstuk

Voor de adviseur van het Havenbedrijf is de komst van het grotere schip de Jacques Saade een mijlpaal, maar tevens het sluitstuk van zijn LNG-activiteiten. Nu er dagelijks vloeibaar aardgas gebunkerd wordt in de Rotterdamse haven, durft hij zijn werk over te laten aan de operationele diensten. En ondertussen is hij ook alweer bezig om de nautische wereld voor te bereiden op nieuwe brandstoffen.

Boon: "Er zit volop beweging in de verduurzaming van de scheepvaart. Elk segment heeft zijn eigen oplossing. Voor de zeevaart is dat LNG, methanol en ammoniak. Bij de kustvaart is waterstof de brandstof voor de toekomst. En de binnenvaart gaat voor waterstof of elektrisch. Er is geen winnaar. Dat maakt het juist zo interessant."