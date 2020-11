Kabinet en gemeenten slaan handen ineen om messengeweld onder jongeren aan te pakken

Het leek eerst een hype, maar na ruim een jaar is het een fenomeen: messengeweld onder jongeren. Om de trend een halt toe te roepen slaan meerdere partijen de handen ineen met het actieplan Wapens en Jongeren, dat woensdag is gepresenteerd.

Minister Ferd Grapperhaus gaf woensdagmiddag in het gemeentehuis van Ridderkerk met onder anderen burgemeester Anny Attema de digitale aftrap. Attema trok met Foort van Oosten van Nissewaard aan de bel naar aanleiding van steekpartijen in hun gemeenten.

Het plan, met een looptijd van twee jaar, houdt in dat regels over wapens worden verduidelijkt en aangescherpt. Dat is nodig om sneller op te kunnen treden wanneer iemand op straat loopt met een huishoudelijk mes of een ander voorwerp dat mogelijk als steekwapen gebruikt kan worden.

Ook komt er een wetsvoorstel dat de verkoop van legale messen aan minderjarigen aan banden moet leggen. Maar het realiseren van een wet kost tijd. Het ministerie van justitie en veiligheid voert daarom gesprekken met grote winkelketens, online aanbieders en lokale winkeliers om de verkoop van messen aan minderjarigen tegen te gaan. Bij de online aanschaf van een mes kan de douane worden ingezet.

Scholen

Voor scholen in het voortgezet onderwijs is in het actieplan een belangrijke taak weggelegd. Preventief fouilleren op school, kluisjescontroles en een gezamenlijke wapeninzamelingsactie behoren tot de mogelijkheden. Bewustwording creëren is een belangrijke noemer. Door middel van campagnes moet wapenbezit onder jongeren worden ontmoedigd.

Officieren van justitie en medewerkers van bureau Halt moeten voorlichting geven op scholen. Ook moet op scholen een spreekuur komen van een wijkagent of jongerenwerker. Dat moet een laagdrempelig aanspreekpunt worden voor scholieren die zich bedreigd voelen. Ook moet het hen weerhouden om zich uit voorzorg te bewapenen.

Online inzet

Ook online wordt de strijd aangegaan. Sociale mediaplatformen worden veel gebruikt door jongeren. Online zijn filmpjes te vinden waarin wapenbezit wordt genormaliseerd en soms zelfs wordt verheerlijkt. De politie zal online meer zoeken naar illegale content, waarin er sprake is van opruiing en haat zaaien. Waar mogelijk worden de filmpjes in die gevallen verwijderd.

Ouders

Jongeren laten inzien dat wapenbezit en gebruik niet normaal is, is niet alleen een opgave voor de overheid of scholen, staat in het actieplan. Iedereen in de samenleving heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid: ouders, andere familieleden, vrienden, winkeliers, horeca (waar in de nabije toekomst ook preventief gefouilleerd moet worden) en jeugdzorg.