Twee mannen vast voor oplichten 70-jarige vrouw in Dordrecht met babbeltruc

De politie in Dordrecht heeft twee mannen opgepakt die probeerden om een oudere vrouw op te lichten. Ze overtuigden haar 5 duizend euro over te maken en hadden het daarna voorzien op haar pinpas.

Op dinsdag 10 november wordt een 70-jarige vrouw uit Dordrecht gebeld door haar bank. Tenminste: dat denkt ze. De ‘bankmedewerker’ aan de telefoon vertelt haar dat er iets mis is met haar bankrekening en dat ze daarom geld moet overmaken naar een veilige rekening. Dat lukt in eerste instantie niet, maar uiteindelijk maakt het slachtoffer bijna 5 duizend euro over op het rekeningnummer dat ze van de ‘bankmedewerker’ heeft gekregen. De man vraagt of ze nóg een transactie wil doen.

ABN Amro, waar de vrouw klant is, vertrouwt het intussen niet en blokkeert internetbankieren van de vrouw. De ‘bankmedewerker’ gooit het daarna over een andere boeg. Hij vertelt het slachtoffer dat een van zijn medewerkers die avond haar bankpas komt ophalen, zodat het geld alsnog ‘veilig gesteld’ kan worden. "Een ordinaire babbeltruc, waar eerder mensen slachtoffer van zijn geworden in Dordrecht", laat de politie weten.

De buurvrouw vertrouwt het niet

De buurman en –vrouw komen geregeld even langs bij de 70-jarige vrouw voor een kop koffie en een praatje. Zo ook die dinsdagmiddag. Het slachtoffer vertelt over het telefoongesprek met de bank eerder op die dag.

De buurvrouw vertrouwt het niet. "Ik wist meteen dat dit niet klopte. Ik had pas nog een heel verhaal in het nieuws gelezen over 86-jarige Annie die ook slachtoffer was geworden. Daarom heb ik gelijk contact gezocht met de bank en daarna met de politie."

Gealarmeerde agenten springen meteen in de auto. Ze blijven bij het slachtoffer en houden het huis in de gaten. Rond 21.00 uur zien ze een auto de straat inrijden met twee mannen. Eén van de verdachten stapt uit en belt aan bij het slachtoffer, terwijl de andere man wacht in de auto. Als de man met de pinpas terugkomt, grijpen de agenten in.

Gewicht in goud waard

"Het snelle optreden van de bank, maar zeker ook de snelle actie van de buren verdient een groot compliment” aldus de politie. “Het is fantastisch dat buren zo goed naar elkaar omkijken. Zij zijn hun gewicht in goud waard. Hierdoor konden we twee verdachten op heterdaad aanhouden."

De buurvrouw: "Ik ben alleen maar heel blij dat deze twee oplichters zijn gepakt." Mijn buurvrouw vertelde dat ze zó overtuigend en oprecht overkwamen. Erger is hiermee voorkomen." Ze heeft ook nog een tip: "Vertel oudere mensen in je omgeving alsjeblieft over deze truc, zodat ze geen slachtoffer worden."