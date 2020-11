Salima Belhaj nummer 9 op kieslijst van D66

De Rotterdamse politica Salima Belhaj staat op plek 9 van de kandidatenlijst van D66 voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar. Zij is de enige Rijnmonder in de top 10 van de partij.



Belhaj stond bij de vorige verkiezingen op plek 14. In 2016 maakte ze de overstap van de Coolsingel naar Den Haag. In Rotterdam was zij fractievoorzitter van de partij.

Capellenaar Wouter Koolmees, namens D66 nu minister van Sociale Zaken, liet eerder al weten dat hij zich bij de komende verkiezingen niet verkiesbaar stelt.