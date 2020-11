Expert Nibud: 'Het scheelt geld om van zorgverzekeraar te veranderen'

We naderen het einde van het jaar en het is dus tijd om je zorgverzekering onder de loep te nemen. Past die nog bij je huidige situatie of vraagt je gezondheid om een ander soort verzekering?

"Het kan veel voordeel opleveren als je van zorgverzekeraar verandert", zegt Karin Radstaak van het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting. "Bijvoorbeeld als je bepaalde zorg nodig hebt, of juist niet meer. Als je een kind krijgt kan het voordelig zijn om een compleet gezinspakket af te sluiten. Soms scheelt het echt geld als je overstapt."

Volgens Radstaak wordt het steeds makkelijker om over te stappen naar een verzekeraar die je minder geld kost. "Er zijn veel vergelijkingssites die je snel vertellen wat je kwijt bent aan premie. Belangrijk is om meerdere sites te raadplegen, omdat iedere site afspraken heeft met een bepaalde verzekeraar."

Radstaak erkent dat dit een klusje is waar veel mensen geen zin in hebben. "Je moet er even voor gaan zitten, maar het kan je echt geld schelen. Dus doe het wel, want misschien ben je ergens anders goedkoper uit."

Toch zijn de verschillen niet extreem. "Het gaat vaak om tientjes", zegt Radstaak. "Verschil zit vooral in de kortingen die je bijvoorbeeld krijgt als je je polis in één keer betaalt of een hoger eigen risico afsluit."

Wanneer is het zinvol om je eigen risico te verhogen? "Als je ziet dat je het eigen risico nooit opmaakt, dan kun je ervoor kiezen om het te verhogen", zegt Radstaak. "Maar dat is lastig, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Over het algemeen moet je kijken naar je leeftijd en hoe vaak je jaarlijks zorg nodig hebt en op basis daarvan een beslissing te nemen."

Radstaak raadt mensen die hun eigen risico willen verhogen aan om extra geld achter de hand te houden voor het geval dat. "Wees ook op tijd als je van verzekeraar wilt veranderen."

Het is tot eind december mogelijk om je zorgverzekering op te zeggen. Daarna heb je tot eind januari de tijd om een nieuwe verzekeraar te vinden voor de overstap.