Gaslek leidt tot hennepvangst, Rotterdammer aangehouden

Bij een onderzoek naar een gaslek in de Dempostraat in Rotterdam-Schiemond is woensdag een grote hoeveelheid hennep gevonden. De politie heeft een man opgepakt.

Het gaslek was ontstaan bij boorwerkzaamheden. Om het te kunnen dichten moest de brandweer het naastgelegen pand binnen. Daar stuitten brandweermannen op grote tassen met flinke hoeveelheid hennep.

De hennep is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd. De arrestant is de 35-jarige bewoner van het pand. Hij werd niet veel later ingerekend.