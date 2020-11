Babynieuws met dierenfanaat Gabs Wildebras

De zwarte neushoorn wordt met uitsterven bedreigd in de natuur. Daarom was het deze week feest in Diergaarde Blijdorp, toen er voor de 3e keer een zwarte neushoorn werd geboren in een Nederlandse dierentuin. Neushoorn Naima is op zondagavond 8 november om 22.25 bevallen van een baby mannetjes neushoorn. Hoogste tijd dus, om SOW dierenfan Gabs Wildebras te vragen wat hij vindt van het kraam nieuws.