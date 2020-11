Marathonbaas Gerben Solleveld schrijft boek: 'Ga niet hardlopen'

'Ga niet hardlopen' is de prikkelende titel van een sportboek van Gerben Solleveld, alias Marathonbaas. Natuurlijk wil de auteur het tegenovergestelde: mensen juist verleiden om te gaan rennen. Maar dan wel verstandig. En als het even kan ook een beetje losjes en naïef.

Solleveld weet waarover hij schrijft en put volop uit eigen ervaring. De voormalig nieuwslezer van Rijnmond heeft al flink wat marathons in de benen. Zijn persoonlijk record vestigde hij in 2016 in Rotterdam, waar hij na 2 uur en 38 minuten finishte op de Coolsingel. Twee jaar geleden liep hij de Comrades Marathon in Zuid-Afrika. Afstand: negentig kilometer.

Knik in carrière

De marathon van 2016 heeft voor een knik in zijn hardloopcarrière gezorgd, zegt hij. Om dat te illustreren leest hij woensdag in de studio van Radio Rijnmond een passage uit zijn boek voor:

"Wanneer ik nog terugdenk aan die mooie dag zie ik vooral de naïviteit er doorheen schijnen, die ik had jegens de marathon. Niet dat ik maar wat deed. Welnee, ik had serieus getraind

en wist dat het zwaar, loodzwaar, zou gaan worden. Maar toch: naïef. Er is een Gerben van voor de marathon van Rotterdam in 2016 en een Gerben van na die marathon."

"Het doet me denken aan een filmpje van een Britse hardloper. Hij raakte dusdanig geobsedeerd door de sport dat hij - in zijn eigen bewoordingen - veranderde van 'someone who runs' in 'me, being a runner'. Het moest namelijks steeds gekker, serieuzer, grootser, meeslepender, harder en sneller. Waardoor hij niet langer iemand was die aan hardlopen deed, maar iemand die zichzelf hardloper mag noemen."

"Nu kun je zeggen dat jezelf 'hardloper' noemen niet per definitie een zwaarwegende term is, maar je zult in het volgende hoofdstuk ontdekken wat het verschil is tussen beide persoonlijkheden en hoe ik daar zelf, net als die Britse hardloper, mee te maken krijg."

"Voor de marathon van 2016 dacht ik eigenlijk nergens over na", legt de schrijver uit. "Op heel veel vlakken deed ik maar gewoon wat. Het zorgde ervoor dat ik vrij, spontaan en los was. Daarna ging ik eigenlijk te veel nadenken en overal nog kritischer naar kijken. Je ziet dat ook bij behoorlijk veel toplopers: dat ze aan het begin van hun carrière vaak de beste prestaties neerzetten. En dat het ineens niet meer lukt zodra ze beginnen met finetunen."

Op je krent zitten

"Ik heb ontdekt dat ik een moderne hardloper ben", vervolgt hij. "En die verdient een andere aanpak dan de hardloper van vijftig jaar geleden. Omdat we toen nog niet zo'n zitcultuur hadden."

"Vroeger waren we fysiek gewoon een stuk sterker. Heel lang geleden moesten we zelfs jagen en verzamelen. Nu zitten we op onze krent en laten de boodschappen thuisbezorgen. En in deze tijd, met corona, is thuiswerken helemaal hip geworden. Uren zitten we naar een beeldscherm te staren."

Hij verwijst naar zijn vroegere job. "Nieuwslezer is ook een baan waarbij je veel op een bureaustoel zit. Dat heeft bij mij toch wel tot problemen geleid bij het hardlopen."

Daarom raadt Solleveld mensen aan om eerst vier belangrijke stappen te zetten voordat je de hardloopschoenen aantrekt. Stap een: hou rekening met je werkomgeving. "Als je tachtig uur per week werkt, verdien je een ander trainingsschema dan wanneer je drie dagen in de week thuis zit."

Krachttraining

De tweede stap heet voeding. "Dat wordt door heel veel hardlopers enorm onderschat. Als je in een benzine-auto diesel tankt dan kom je langs de kant van de weg stil te staan. Zo werkt het menselijk lichaam ook. Daar moet je de juiste voeding in gooien. Je kunt je afvragen of het westerse eetpatroon wel is wat wij nodig hebben."

Ook van belang: je sociale omgeving.

"Support is heel belangrijk. Ik ken best wel wat hardlopers die dat thuis niet hebben. Dat kan in je nadeel werken. Ook de sociale media hebben invloed. Vooral de sportapps. Die kunnen een negatief effect hebben, omdat je er leest over snelle tijden en dat die het beter doet dan die."

Als vierde stap hamert Solleveld op het belang van krachttraining. Met andere woorden: naast conditie ook spieren kweken. "Ook dat wordt door veel mensen onderschat."

Coronaproof marathon in Bommelerwaard

'Ga niet hardlopen' verschijnt op 14 januari en wordt in eigen beheer uitgegeveng. De financiering gaat via crowdfunding. "Ik vraag mensen of ze het boek vooraf willen betalen. Zodra het er is, krijg je een gesigneerd exemplaar opgestuurd."

Of de auteur zich intussen alweer ingeschreven heeft voor een marathon? Hij antwoord is ja. "Ik ga op 31 janurai de Two Rivers Marathon lopen in de Bommelerwaard. Die wordt geheel coronaproof georganiseerd. Met één start per minuut."