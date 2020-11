Berghuis speelt één helft mee bij gelijkspel Oranje tegen Spanje

Steven Berghuis is er met Oranje niet in geslaagd om de oefeninterland tegen Spanje te winnen. De aanvaller van Feyenoord kreeg van bondscoach Frank de Boer aan basisplaats en speelde één helft mee. In de Johan Cruijff Arena werd het uiteindelijk 1-1.

Bij Nederland verschenen vanaf het begin onder andere ook met de jarige aanvoerder Georginio Wijnaldum en Arkelaar Frenkie de Jong aan de aftrap. Binnen twintig minuten kwam Spanje op voorsprong in Amsterdam via Sergio Canales: 0-1.

Na rust bleven Berghuis en Wijnaldum achter in de kleedkamer en kwamen onder andere Stefan de Vrij en Denzell Dumfries binnen de lijnen. Heel snel in de tweede helft kwam Oranje op gelijke hoogte. Donny van de Beek schoot van dichtbij raak: 1-1.

Kansen Oranje

Bij tegenstander Spanje ging Marco Asensio, wiens oma een Rotterdamse is, na een uur naar de kant. In het laatste halfuur kreeg Memphis Depay, die de aanvoerdersband van Wijnaldum had overgenomen, op aangeven van Dumfries een enorme kans op Nederland nog naar de overwinning te schieten. De voetballer van Olympique Lyon stuitte echter op de Spaanse doelman Unai Simon.

Vlak voor tijd schonk de uitstekend ingevallen Dumfries ook aan Luuk de Jong een goede mogelijkheid, maar de spits van Sevilla had te veel tijd nodig.

Zondag speelt Nederland eveneens in Amsterdam voor de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Volgende week woensdag speelt Oranje in en tegen Polen de laatste poulewedstrijd in die Nations League.

Berghuis is de enige Feyenoorder in de selectie van het Nederlands elftal. Doelman Justin Bijlow moest zich afgelopen weekend al geblesseerd afmelden. Oud-Feyenoorder Tonny Vilhena moest het trainingskamp in Zeist vanwege een positieve coronatest vroegtijdig staken.

Kökcü

Orkun Kökcü heeft geen goede herinneringen aan zijn tweede interland voor Turkije. De middenvelder van Feyenoord verliet in het oefenduel met Kroatië na 34 minuten het veld met een pijnlijke voet. De wedstrijd eindigde in 3-3.