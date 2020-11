Rotterdams college krijgt tik op de vingers over huisvesting van scholen

Een school die al heel lang op nieuwbouw wacht is Het Open Venster (archieffoto).

Rotterdam investeert nog te weinig in de huisvesting van scholen. Dat schrijft de Rotterdamse Rekenkamer.

Van de 516 miljoen euro die in 2015 beschikbaar kwam voor renovatie en nieuwbouw van scholen, was drie jaar minder dan een kwart uitgegeven.

Het geld ging naar veertien projecten waarvan er slechts een op een lijst staat van bouw- of renovatieprojecten die voorrang hebben.

De Rekenkamer spreekt van een forse achterstand in de bouwplannen, waar het college bovendien onjuist over heeft gerapporteerd. Ook informeert het de gemeenteraad in het algemeen niet transparant.

Het college heeft al laten weten dat het zich 'slechts gedeeltelijk' kan vinden in de kritiek. Het neemt de aanbevelingen van de Rekenkamer dan ook niet over.