Het weer van vandaag: regen trekt snel weg

Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen, neemt de wind af en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 7.

Morgenochtend raakt het alweer snel bewolking en vanaf het middaguur gaat het vanuit het westen af en toe licht regenen. De temperatuur komt uit op 13 graden. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind.

Vooruitzichten

In het weekend is het overwegend bewolkt met de meeste regen op zondag. Dan staat er ook een stevige zuidenwind. In de middag is het worden temperaturen verwacht rond 15 graden. De nachten verlopen zeer zacht met minima vaak in de dubbele cijfers.