IHC ontslaat driehonderd werknemers in Nederland

Scheepsbouwer Royal IHC ontslaat driehonderd mensen in Nederland. Ook verdwijnen driehonderd banen in het buitenland. Het gaat vooral om management- en kantoorfuncties, meldt het bedrijf met het hoofdkantoor in Kinderdijk en een werf in Krimpen aan den IJssel. Vakbond FNV Metaal hoopt dat de ingrepen voorlopig voldoende zijn.

IHC, dat wereldwijd 3 duizend werknemers heeft, gaat zich vanaf nu voornamelijk richten op de bagger- en offshore-markt. Ook de werkzaamheden in de mijnbouw- en defensiemarkt kunnen op termijn tot de kernactiviteiten van het bedrijf gaan behoren. Alle andere bedrijfsonderdelen worden verkocht, waarbij behoud van werkgelegenheid een van de uitgangspunten is. Zo staan de engineersbureau Vuyk (Rotterdam) en KCI (Schiedam) in de verkoop.

Met de reorganisatie wil Royal IHC een 'duurzame toekomst' realiseren. De omvang van de organisatie wordt in lijn gebracht met de te verwachten omzet voor de komende jaren, die ligt op zo'n 600 tot 700 miljoen euro. Naast de ontslagen wordt ook de inzet van inhuurkrachten afgebouwd.

"Dat was ook één van de voorwaarden", zegt Carl Kraijenoord, bestuurder van vakbond FNV Metaal. "Mensen verliezen niet hun baan als op de afdeling ook nog sprake is van inhuur."

De Rotterdammer is redelijk tevreden over het sociaal plan dat er ligt. "De focus ligt vooral op het voornemen om mensen aan een nieuwe baan te helpen. Ik had liever een hogere beëindigingsvergoeding gezien. Maar gezien de financiële situatie van IHC, waar de financiers veel voor het zeggen hebben, is dat te begrijpen."

Vakbondsman Kraijenoord zegt dat het perspectief voor het bedrijf na deze ingreep belangrijk is. Hij kijkt daarbij ook naar politiek Den Haag. Het Rijk hield in april met 377 miljoen aan steun IHC mede overeind.

"Continuïteit in deze sector is belangrijk. Dus zou het fijn als er opdrachten liggen voor bijvoorbeeld de bouw van marineschepen. IHC werkt ook in twee scheepsprojecten samen met Boskalis. Dat is perspectief. Maar of het voldoende is... Door corona zijn er ook minder contacten met opdrachtgevers, wereldwijd."