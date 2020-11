Live tennis vanuit Ahoy volg je bij Rijnmond

Mis niets van het ABN AMRO World Tennis Tournament 2020. Vanaf 8 februari tot en met 16 februari wordt Rotterdam Ahoy omgetoverd tot een waar tennis walhalla. Het toernooi is een week lang op de voet te volgen met live programma’s op Radio Rijnmond, het programma Tennis Plaza op TV Rijnmond en op alle online kanalen.

Ook dit jaar is Rijnmond in Rotterdam Ahoy aanwezig om verslag te doen. Er is iedere dag live radio: zo presenteert Ruud de Boer onder andere een programma met muziek, tennis updates en interviews met leuke gasten live vanuit Ahoy. De radioprogramma’s zijn op de volgende tijdstippen live te beluisteren:

Maandag t/m vrijdag: 13:00 tot 16:00 en 19:00 tot 22:00 uur.

Zaterdag: 14:00 tot 17:00 en 19:00 tot 23:00 uur.

Zondag: 13:00 tot 18:00 uur.

In het ochtendprogramma van Radio Rijnmond wordt van maandag tot en met vrijdag een speciaal tennisjournaal uitgezonden.

Van maandag tot en met zondag komt dagelijks om 17:25 uur de talkshow ”Tennis Plaza” op TV Rijnmond. Presentator Bart Nolles ontvangt iedere dag leuke gasten in de studio. Kijk mee achter de schermen van het toernooi en volg de samenvattingen van iedere wedstrijd. Daarnaast vindt iedere dag rond 18:30 uur, bij het podium van Rijnmond in Ahoy, een handtekeningensessie plaats.

Het toernooi is te volgen via alle Rijnmondkanalen. Je leest, hoort en ziet hier de leukste en mooiste verslagen, uitslagen en reportages terug.