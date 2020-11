Nieuw dagelijks spel bij Radio Rijnmond

Radio Rijnmond is deze week gestart met een nieuw radiospel: ‘Kadootje of een Lootje?’ Met dit spel maken luisteraars elke werkdag kans om prijzen te winnen.

Drie keer per dag komt een vraag voorbij in de radio-uitzending. Weet de luisteraar het antwoord, dan belt hij naar 010 436 4 436 en maakt kans om live het antwoord in de uitzending te geven. Eenmaal in de uitzending volgt een tweede vraag. Is ook dat antwoord goed, staat de luisteraar voor de keuze: Kiest hij voor een kadootje of gaat hij toch liever voor het lootje? Kiest hij voor het lootje, dan komt zijn naam in de pot met luisteraars die ook voor het lootje hebben gekozen en maakt hij kans op een grotere prijs aan het eind van de week.

Het idee voor het nieuwe radiospel komt van Reint Jan Potze, radio-dj van Radio Rijnmond en onder andere bekend van zijn programma 45 Toeren: https://www.rijnmond.nl/45toeren

“Wij staan midden in de samenleving en willen vaker in direct contact zijn met onze luisteraars. Onder andere om die reden vonden we het bij Rijnmond tijd voor een radiospel dat we voor een langere periode spelen.”, aldus Roeland Cuppers, muzieksamensteller van de regionale zender.