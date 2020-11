Twee gewonden bij steekpartij in Ridderkerk, slachtoffers aangehouden

Aan de steekpartij ging een vechtpartij vooraf. De ene man liep daarbij steekwonden op, de ander had een bijtwond en verwondingen door een gebroken fles.

Beide slachtoffers zijn aangehouden. Het 20-jarige slachtoffer uit Capelle was er behoorlijk slecht aan toe en moest worden geopereerd. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De 27-jarige Rotterdammer is na behandeling in het ziekenhuis meegenomen naar het bureau.