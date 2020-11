De Zeeuw over nieuwe trainer FC Dordrecht: 'Deze spelersgroep heeft een warm bad nodig'

Voorlopig zal Ben Kinds als interim-trainer fungeren in Dordrecht, waar zich al meer dan zeven trainers hebben gemeld die graag de vacature willen invullen. De Zeeuw weet dat hij een andere type trainer zoekt, dan Van den Ham. “We hebben iemand nodig die jong van geest is. Aansluiten met de spelers van rond de 25. Iemand die midden in de groep staat, maar wel duidelijk de leider. Deze spelersgroep heeft een warm bad nodig.”

Kevin Vermeulen denkt dat de groep wel iemand nodig heeft die duidelijk de baas is. "We moeten meer als team functioneren en daar moet iemand strak bovenop zitten. Maar in de kleedkamer wel tegen een grapje kunnen. ​​​​​​“Het plezier moet terugkomen. Ja, dat gebeurt alleen maar met winnen. Dus dat moeten we maar snel gaan doen.”

Valt er meer uit te halen?

FC Dordrecht kent, wederom, een kleurloos seizoen. De Schapenkoppen staan laatste in de eerste divisie. Vanwege die resultaten moest Van den Ham vertrekken. “Zo is het altijd in het voetbal, ik kan moeilijk de hele groep wegsturen. Een cliché, maar wel een feit. Het voetbal was niet om aan te gluren. In mijn ogen is dit terecht," legt De Zeeuw uit.

Het is een hard besluit, voor de trainer die in het verleden mooie successen boekte met FC Dordrecht. Hans de Zeeuw deelt dat sentiment. “Als ik ergens spijt van heb, heb ik spijt van zijn aanstelling. Als je ziet hoe we nu uit elkaar gaan, dat is niet leuk. Harry is hierdoor beschadigd. Achteraf is het geen slimme zet van mij geweest. Dat neem ik mijzelf kwalijk.”

FC Dordrecht mikt volgens De Zeeuw nog steeds op de veertiende plek op de eindstand van de competitie. “Harry heeft aangegeven voor het linkerrijtje te gaan, wij tussen plek 11 en 14. We hebben nu al veel punten gemorst, dus plek 14 lijkt mij het meest realistisch.”

Kevin Vermeulen heeft nog altijd hoop dat de club omhoog gaat. “Als je kijkt wie er gekomen zijn, en welke ervaring zij hebben… Dan moet hier meer uit te halen zijn. Maar dat komt er zeker nog niet uit. Wij hebben de ambitie uitgesproken om voor plek 10 te gaan. Het moet nu echt helemaal anders. Wat dan? De koppies gaan bij een tegengoal hangen en we laten het lopen. Teveel individueel, we moeten echt een team worden en elkaar helpen.”

Vier trainers gesneuveld

Het begint inmiddels wel op te lopen. Sinds De Zeeuw de directeur is bij FC Dordrecht, zijn er al vier hoofdtrainers voorbij gekomen: Gérard de Nooijer, Scott Calderwood, Claudio Braga en dus Harry van den Ham. “Ik heb nu vier keer een fout gemaakt," kijkt De Zeeuw terug. "Ik doe alles wat in mijn vermogen ligt voor deze club. Als er iemand anders is die het wil overnemen; geen enkel probleem. Het gaat niet om mij maar om de club. Ik baal er van hoe het is gelopen, al heeft het met elke trainer zijn eigen verhaal. Maar dat dit teveel trainers zijn, dat is duidelijk.”

Momenteel is Hans de Zeeuw de enige directeur in Dordrecht. En na het vertrek van de Raad van Commissarissen is er niemand meer die de directeur controleert. Ook is er niemand meer die hem officieel terzijde staat bij het nemen van de voetbaltechnische besluiten. “Dat zou absoluut fijn zijn. Maar in deze coronatijd moeten wij goed letten op de centjes. Een trainer ontslaan kost ook geld, maar als wij onderaan eindigen zou het heel lastig zijn richting de sponsors en supporters om verder te gaan. De tijd zal uitwijzen of dit de juiste beslissing is geweest.”

Bekijk bovenaan dit bericht de uitgebreide interviews met Hans de Zeeuw en Kevin Vermeulen over de huidige situatie van FC Dordrecht.