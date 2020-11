Veilig, warm én coronaproof slapen in nachtopvang Maassilo

De nachtopvang voor dak- en thuislozen in de Maassilo in Rotterdam is nu pas een week open, maar wordt al goed bezocht. Drie vrouwen en 56 mannen brachten daar woensdag op donderdag de nacht door. Coronaproof, want mondkapjes zijn verplicht en is genoeg ruimte voor anderhalve meter afstand en

De nachtopvang in de Maassilo werd een week geleden geopend, omdat in kleinere ruimtes de anderhalve meter afstand moeilijk te houden is. De mond-tot-mondreclame op straat leidt tot steeds meer slapers in de evenementenhal op Zuid.



Veiligheid staat in de Maassilo voorop. De drie vrouwen slapen apart van de mannen. Als ze naar de douche willen, loopt iemand met ze mee. Die taak nam Valerie Koning van de Nico Adriaans Stichting afgelopen nacht op zich.

"Ik neem dan de taak op me dat niemand de vrouwen lastigvalt en dat ze écht in hun eigen ruimte zijn. Als ze vragen hebben, komen ze naar mij toe. Als ze willen douchen, loop ik mee. Ik blijf dan ook voor de douche staan wachten tot ze klaar zijn. Het is een doelgroep die onder invloed kan zijn of niet helemaal helder meer is, wat maakt dat ze soms net niet het verschil weten tussen wat goed en minder goed is. Daardoor moeten deze vrouwen beschermd worden."

Beveiliging

Maar ook de medewerkers worden beschermd. De stichting zet beveiligers in om zowel de daklozen als het personeel een veilig gevoel te geven. "Ingrijpen was in deze golf gelukkig nog niet nodig, maar we hebben de vorige golf wel bepaalde agressie meegemaakt", zegt Siavash Montezerie van de Nico Adriaans Stichting. "Daar hebben we nu ervaring mee en nu is de veiligheid voor iedereen geborgen."

De dak- en thuislozen worden bovendien gefouilleerd voor ze naar binnen mogen. "De slapers werken hier ook aan mee en vinden het fijn dat ze hier veilig kunnen overnachten."

De eerste nacht dat de opvang open was, maakten er veertien mensen gebruik van. Inmiddels zijn dat er bijna zestig. "Ook verschillende organisaties waar we mee samenwerken, brengen mensen hierheen", zegt Koning. "Aan het begin zie je altijd dat het iets rustiger is, maar ik verwacht er uiteindelijk honderd. We hebben 130 bedden", besluit Montezerie.