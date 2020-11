Vijftienhonderd stageplekken voor mbo-leerlingen gezocht: 'Uiteindelijk hebben we daar allemaal baat bij'

Vijftienhonderd mbo-leerlingen aan een stageplek helpen voor februari 2021. Dat is een behoorlijke klus. Door het coronavirus is er een enorm tekort aan stageplekken voor het middelbaar beroepsonderwijs, dus springt MKB Rotterdam-Rijnmond bij om deze plekken te helpen regelen. "Uiteindelijk hebben we in het bedrijfsleven goedopgeleide mensen nodig. Daar kunnen we nu voor zorgen", zegt Piet van Klaveren van MKB Rotterdam-Rijnmond.

De organisatie stelde samen met de gemeente Rotterdam, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en werkgeversorganisatie VNO-NCW een actieplan op om meer stageplekken te realiseren voor leerlingen van het Albeda College en Zadkine. "Uiteindelijk hebben we daar allemaal baat bij", zegt Van Klaveren. "We doen het echt samen."

Door het coronavirus valt het niet mee om nieuwe plekken te vinden. Niet iedereen zit in deze periode te wachten op stagiaires, vooral vanwege de begeleiding die nodig is tijdens het werken. "Maar als het makkelijk zou zijn, hadden we geen speciaal plan nodig. Dan zouden we iedereen nu al bij een bedrijf kunnen plaatsen", zegt Van Klaveren.



Van Klaveren merkt dat vooral in de zorg, bouw en techniek mensen nodig zijn. "Als MKB gaan we als een satéprikker door die sectoren heen en moeten we bij die bedrijven aan tafel komen om een plek te regelen. Als de kinderen dadelijk een jaar kwijt zijn omdat ze geen stageplek kunnen vinden en daardoor hun opleiding niet kunnen afronden, dan is het leed niet te overzien."

Het probleem is veel groter dan die vijftienhonderd stageplekken die de organisaties proberen te regelen. Maar je moet ergens beginnen, vindt Van Klaveren. "Het is net als een marathon lopen. Als je die eerste meters niet maakt, dan kom je ook niet aan het einde. We beginnen gewoon, want we zijn al somber genoeg geweest het afgelopen jaar. We gaan er positief in en zorgen dat het slaagt. Als je het enthousiasme en de wil om te werken bij die leerlingen ziet, ben ik altijd ongelooflijk blij."