Black Nazareth: rock zo hard en zwart als het jeneververleden van Schiedam

Black Nazareth, geportretteerd in de fightclub van Loopuyt Gin in Schiedam.

De nieuwe Schiedamse rockband Black Nazareth moet in alles het roemruchte maar vooral ook donkere en duistere verleden van de jeneverstad uitademen. "Hard en zwart", omschrijft bassist Henry McIlveen het bondig. De band heeft al een aantal songs opgenomen en is klaar voor de lancering. Dat zal in coronatijden vooral digitaal gebeuren, want een daverend concert zit er voorlopig niet in.

De vier muzikanten van Black Nazareth hebben allen een Schiedamse link. Vandaar ook de naam die verwijst naar het jeneververleden van de stad die ook wel Zwart Nazareth werd genoemd. Wat hen verder bindt is het aantal decibellen dat ze graag uitstrooien. Met bands als Focus, Threnody, Within Temptation en Textures bouwden ze de afgelopen jaren een grote schare fans op, ook internationaal.

Omdat er geen concerten mogelijk waren de laatste maanden stortten ze zich op een nieuwe project: Black Nazareth. "Voor mij blijft het gewoon een band hoor, ook voor de langere termijn", lacht Menno Gootjes, gitarist van Focus en Schiedammer in hart en ziel. "Schiedam heeft ook een 'gritty black', zwarte historie met de drankwalmen en de zwarte teer die in de lucht hing. Dat is zo toepasselijk voor de muziek die nu uit ons gekomen is", zegt Gootjes.

Verhaal gaat verder onder de foto van Black Nazareth in de fightclub van Loopuyt Gin in Schiedam



Alcoholstokers

Het idee om iets muzikaals te doen met het jeneververleden van Schiedam bestond bij de rockers al een paar jaar. Nu is de tijd rijp om naar buiten te treden. "We hebben heel lang gewerkt aan een ontwerp en een logo en dat soort dingen en dat ademt nu toch echt de sfeer uit van de stad, goed gecombineerd met de muziek en het nodigt ontzettend uit om uit te breiden naar andere 'branches' binnen Schiedam."

Black Nazareth lonkt daarbij naar distillateurs en alcoholstokers die op de tandem willen springen. Er is door de jongens al gedacht aan merchandise waarbij Schiedamse drank en Schiedamse rock samen gaan, van t-shirts tot flesetiketten.



"We proberen de historie van Schiedam in alles te verwerken", vult bassist Henry McIlveen aan, "En ons eigen muzikale verleden zit er in. We hebben veel gedaan. Ik zat zelf in Threnody, Menno zit nog steeds in Focus, Daniel heeft in Textures gezeten en Martijn is onze kampioen van Within Temptation", lacht McIlveen. De bands hebben stuk voor stuk grote schare fans in de nationale en internationale rockscene en speelden overal ter wereld.

"Black Nazareth was al een song van de band Threnody waar ik ook in zat en dat werkte zo goed als bandnaam. Toen ging de fantasie werken en werd het steeds groter", vertelt gitarist Gootjes die cum laude aan het Rotterdamse conservatorium afstudeerde. De zes songs die al paraat staan werden in alle stilte geschreven. Ook de lancering van de band, de muziek en het idee eromheen wordt door de leden strak geregisseerd. "Nu is de tijd om naar buiten te komen met Black Nazareth."

Coronatijd

Alle muziek van de nieuwe Schiedamse rockband is in Schiedam opgenomen in de studio van McIlveen. "Het is een oude stokerij, behoorlijk massief dus de buren hadden er geen last van", lacht de basbaas. "Het positieve van de coronatijd is dat je eigenlijk gedwongen wordt om naar andere mogelijkheden te zoeken als muzikant. We kunnen ons helemaal focussen op het materiaal, de muziek waar het om draait, om dat helemaal goed uit te werken en in de verf te zetten", zegt Martijn Spierenburg van Within Temptation. De bekende Nederlandse band zag door corona vele tientallen gigs en festivals dit jaar gecanceld worden.

Zanger Daniel de Jongh ziet ook kansen en mogelijkheden. "We zijn druk bezig, ook voor live-dingen. Het kan natuurlijk wel altijd, alleen voor een groot publiek nu even niet. Maar op een online-platform kan heel veel. We hebben al wat mensen benaderd hiervoor. Ik kan er nog niet alles over zeggen maar we zijn wel van plan het echt goed aan de man te brengen", zegt de ex-zanger van de band Textures, misschien wel de hardste hofleverancier van Black Nazareth.

Jeneverdampen

Henry McIlveen praat, ware hij een marketingman, over een 'stukje lifestyle' dat de band ook wil meepakken. Hilariteit alom in de Fightclub van ginmaker Loopuyt in Schiedam waar de mannen een fotoshoot doen. De ruimte ademt ook Schiedams verleden en dat zoeken de muzikanten. "Het wachten is tot iemand toehapt en met ons in zee gaat".

Intussen lanceert Black Nazareth stukje bij beetje hints over de geboorte van de stevige rockband op de social media-kanalen en zal dat de komende tijd blijven doen. Muzikaal zijn de songs scherp, hard, zwart maar ook melodisch met een kop en een staart. Geen bak herrie maar liedjes, voornamelijk gecomponeerd door gitarist Gootjes. Schiedam baarde ooit het inmiddels wereldberoemde vuurwatertje jenever, baart ze nu een nieuwe rocksensatie met rockende jeneverdampen uit de speakers? 2021 gaat het laten zien, aan Menno, Henry, Daniel en Martijn zal het niet liggen.

Verslaggever Ronald van Oudheusden zocht de mannen op. Bekijk hier zijn reportage