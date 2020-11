Stap in de auto, zing en WIN de auto!

Het grote aftellen voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat nu echt beginnen. Rijnmond duikt diep in de voorpret met een nieuw Tv-programma: Zing en RIJnmond. In deze show stappen bekende en onbekende regiogenoten in de auto bij presentator Frank Stout en zingen hun favoriete songfestivallied aller tijden: van Dingadong tot Arcade. Karaoke op wielen dus, dwars door de regio, om alvast lekker in de sfeer te komen van de Eurovisie-gekte.

Naast bekende Nederlanders uit onze regio stappen ook bewoners van de regio in de speciale karaoke-auto. In negen afleveringen op TV Rijnmond en Rijnmond.nl vertellen deze Rijnmonders hun bijzondere verhaal en zingen zij hun favoriete lied mee. Op deze manier maken zij ook nog eens kans op de bijzondere prijs: de rest van het jaar gratis rijden in deze auto.

Rijnmond is daarom opzoek naar mensen die deze auto het hardste nodig hebben. Tot 15 april kan iedereen zichzelf of een ander opgeven om kans te maken op die auto. Voor meer informatie over de win-actie:

https://www.rijnmond.nl/acties/zing-en-rijnmond

Het programma is elke woensdag te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl om 17.20 uur. De eerste aflevering is op 18 maart en op 13 mei is de finale. Dan wordt ook bekend wie de auto van Zing en Rijnmond wint.