Online en via tv een kerkdienst volgen: Kijk zondag Geloof in Rijnmond

Rijnmond heeft de handen ineengeslagen met diverse kerken in Rotterdam om kerkdiensten uit te zenden op TV Rijnmond. Deze kunnen nu geen doorgang vinden in verband met het coronavirus. In het nieuwe programma Geloof in Rijnmond wordt er door verschillende kerkgenootschappen samengewerkt aan een gemeenschappelijke dienst.

Het initiatief is genomen door Harold Schorren, stadspastoor Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum en predikant in de Laurenskerk. Hij benaderde Rijnmond met dit voorstel.