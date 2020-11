Rijnmond Helpt: hét platform om elkaar door deze tijd heen te helpen

Rijnmond heeft een nieuw multimediaal hulpplatform: Rijnmond Helpt. Dit hulpplatform speelt in op de vele initiatieven van groepen of individuen die iets willen betekenen voor de kwetsbare groepen in de regio. Maar ook op iedereen die hulp kan gebruiken. Door zowel online, als ook op Radio en TV Rijnmond aandacht te bieden aan Rijnmond Helpt, wordt hulpvraag en aanbod samengebracht.

Het overzicht van de geboden en gevraagde hulp is te vinden op de website van Rijnmond en via de Rijnmond Helpt Facebookgroep. Naast deze online kanalen is ook het e-mailadres rijnmondhelpt@rijnmond.nl en het telefoonnummer 010-436 44 36 beschikbaar om een vraag of aanbod door te geven. Er kan elke werkdag gebeld worden tussen 09:00 – 17:00 uur.

Rijnmond Helpt update:

Tussen 10:00 en 13:00 uur zal Erik Lemmers tijdens de ochtendshow elke dag een Rijnmond Helpt update geven, met een overzicht van alle nieuwe acties en hulpvragen. Rijnmond is de plek waar de regio betrouwbare en actuele informatie kan vinden over de impact van het coronavirus in onze regio. Rijnmond Helpt brengt daarnaast ook de inwoners van de regio bij elkaar in de gedachte van premier Rutte die zei: “Let een beetje op elkaar, ik reken op u”.

Hoe werkt het?

Heeft u hulp nodig? Of heeft u tijd over en wilt u heel graag iemand helpen? Geef u zich dan snel op via onze website, Facebookgroep, rijnmondhelpt@rijnmond.nl of door te bellen naar 010-436 44 36.