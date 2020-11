Herbeleef de mooiste marathon van ons land nog een keer bij TV Rijnmond

In de ochtend van zondag 8 april 2018 staan ruim 16.000 deelnemers aan de start bij de Erasmusbrug. Kenneth Kipkemoi wist vriend en vijand te verrassen door als eerste over de streep te komen. De Keniaan finisht op de Coolsingel na 2 uur 5 minuten en 44 seconden. Als alle topatleten binnen zijn, gaat de blik op dat hele grote, kleurrijke legioen dat zich over de straten en lanen van de Maasstad voortbeweegt in de richting van het stadhuis. Dan blijkt dat 42.195 meter een heel eind is.

De verhalen die de presentatoren Suzanne Mulder en Ruud van Os aan de finish ophalen zijn ontroerend mooi. Ondertussen waant verslaggever Dave van der Wal zich tussen vaak hilarische verhalen aan de staart van het peloton. Als Marian de Jong na meer dan zes uur zwoegen als laatste over de finish komt is het feest compleet. De toen 58-jarige Dordtse komt hand in hand met haar kleinkinderen over de streep en valt in de armen van winnaar Kipkemoi en burgemeester Aboutaleb. Het blijkt de mooist denkbare afsluiting te zijn van wat verder een prachtige dag was. Het maakt de marathon van Rotterdam uit 2018 tot één van de allermooiste ooit gelopen.

Op zondag 5 april vanaf 13:30 uur bij TV Rijnmond is, op marathon-zondag, de marathon van 2018 met urenlang kippenvel op je armen nog een keer te beleven.