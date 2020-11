Op 6 mei kroonde Feyenoord zich 50 jaar geleden tot beste voetbalploeg van Europa. Onder leiding van trainer Ernst Happel wonnen de Rotterdammers in Milaan de Europa Cup I. Rijnmond Sport staat daarom deze woensdag 6 mei vanaf 17:15 uur uitgebreid stil bij deze historische gebeurtenis in het Nederlandse voetbal.

In een speciale aflevering kijkt Rijnmond Sport terug op de finale tegen Celtic. Dit gaat gepaard met unieke beelden van de wedstrijd, waar de spelers van toen op terugkijken. Ook zien we een emotionele Eddy Treijtel. Deze keeper speelde in het seizoen 1969-1970 alle Europa Cup-wedstrijden, maar mocht de finale niet in het doel staan.

Over dit succes van Feyenoord is een boek gemaakt door Ellen Mannens en Robert van Brandwijk. Zij laten veel speciale attributen zien die door verzamelaars zijn achterhaald naar aanleiding van de gewonnen cup met de grote oren. Verder nemen we een kijkje in Schotland om te zien hoe tegenstander Celtic tegen dit duel aankijkt.

Tot slot blikt Rijnmond Sport natuurlijk ook terug op 7 mei 1970, toen de Feyenoorders werden gehuldigd op een bomvolle Coolsingel. De aflevering 'EC 50 jaar: Feyenoord de beste van Europa' begint woensdagavond om 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Houd ook onze online kanalen in de gaten met speciale interviews met de oud-Europa Cup-winnaars.