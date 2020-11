Herdenking bombardement Rotterdam live op TV Rijnmond

Live vanuit de Laurenskerk

In verband met de nog altijd geldende coronamaatregelen is de herdenking niet openbaar. Vanuit een lege Laurenskerk is live te zien hoe onder andere stadsdichter Dean Bowen het bombardement herdenkt en er zal een opname te zien zijn van burgemeester Aboutaleb die een gedicht voordraagt. Verder zal er muziek aanwezig zijn en een lezing van stadshistoricus Paul van der Laar. Rond 13:30 uur, het moment dat 80 jaar geleden de bommen op Rotterdam vielen, wordt er door het Korps Mariniers Taptoe geblazen en is er twee minuten stilte.

De herdenking van het bombardement van Rotterdam is donderdag 14 mei 2020 live te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl van 13:00 uur tot 13:45 uur. Om 17:30 uur zendt Rijnmond een uitgebreide terugblik uit. Die terugblik wordt gevolgd door De Aanval. Deze documentaire laat op indringende wijze zien hoe zowel Rotterdammers als Nederlandse en Duitse militairen het bombardement ondergingen.