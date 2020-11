Angst voor coronavaccin is volgens deze viroloog niet nodig: 'Een vaccin komt er niet zomaar'

De mogelijke komst van een coronavaccin is goed nieuws volgens viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC. "Ik denk wel dat we in de praktijk moeten afwachten hoelang de bescherming dan is. Het zou mooi zijn als het vaccin er komt en dat mensen dan alleen nog mild ziek worden, zoals een verkoudheid."

Farmaciebedrijf Pfizer maakte maandag positieve resultaten bekend in de derde testfase van het vaccin. De directeur sprak zelfs over een mijlpaal, want in ruim 90 procent van de gevallen is het vaccin effectief.

"Het zou mooi zijn als dit een eerste stap kan zijn waardoor we langzaam het gewone leven kunnen oppakken", zegt Van der Eijk over de mogelijke komst van het vaccin. Ook als het vaccin bijvoorbeeld niet voor kwetsbare groepen geschikt zou zijn, ziet zij de mogelijkheden. "Als je alle andere groepen wel vaccineert, dan bescherm je ook de kwetsbaren. Het virus kan zich dan minder goed verspreiden. Dat is een bijkomend voordeel van massale vaccinatie."

Wie als eerste?

De viroloog is van mening dat kwetsbare ouderen wel gevaccineerd zouden moeten worden, als er daadwerkelijk een vaccin op de markt komt. "Helemaal niets doen is ook niet goed. We gaan er vanuit dat het vaccin beschermt tegen ernstige ziekte."

De volgende vraag is dan welke groepen als eerste recht zouden moeten hebben op vaccinatie. "Zijn het de zorgmedewerkers? De jongeren? Het wordt denk ik best een discussie", voorziet Van der Eijk.

Daarnaast zullen er ook veel mensen zijn die überhaupt geen vaccinatie zouden willen, uit angst voor bijwerkingen in de toekomst. Dat is niet nodig, stelt de viroloog. "Ik wil mensen geruststellen dat een vaccin er niet zomaar komt. De reden dat er nu nog mee gewacht wordt, is juist de veiligheid. De veiligheid is een absolute zekerheid die er moet zijn. Daar zijn ook onafhankelijke, andere instanties bij betrokken. Ik maak me daar dus geen zorgen over."