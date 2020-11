Alex Beishuizen nieuwe hoofdredacteur Rijnmond

Alex Beishuizen (54) start per 1 juni als hoofdredacteur van mediabedrijf Rijnmond. Beishuizen volgt Ib Haarsma op die in maart de overstap maakte naar NH Media. Sinds eind maart nam Beishuizen de taken waar als interim-hoofdredacteur.

Beishuizen is geen onbekende in de media. Hij begon zijn carrière in de radiojournalistiek. Waarna hij bij diverse regionale omroepen, waaronder Omroep Flevoland en Omroep Brabant, aan de slag is geweest. Naast radio en televisie was hij ook werkzaam voor verschillende print- en onlinemedia. Beishuizen werkte eerder al bij Rijnmond en keert na ruim 20 jaar weer terug.

“Het vervult me met trots dat ik hoofdredacteur kan zijn bij dit mooie mediabedrijf in een zeer uitdagende regio”, aldus Alex Beishuizen. “Ik beschouw het als mijn taak om Rijnmond inhoudelijk nog relevanter te maken voor ons publiek en de redactionele organisatie moderner en toekomstbestendiger. Daar zijn de afgelopen jaren al flinke stappen in gemaakt en daar geef ik graag een vervolg aan.”

Bert Klaver, algemeen directeur Rijnmond, over de komst van Alex Beishuizen: "Ik ben erg blij met de komst van Alex die, met zijn ruime hoofdredactionele ervaring bij diverse omroepen en uitgeverijen, een heldere visie heeft over de toekomstmogelijkheden van een modern mediabedrijf als onze regionale omroep Rijnmond. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe functie”.