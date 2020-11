Sander de Kramer op zoek naar de verhalen achter Holland Pop, deze maand vijftig jaar geleden

Zij die er bij waren komen aan het woord. Hoe bijzonder was het festival dat in de zomer van 1970 honderdduizend bezoekers trok, en waar de hippiegeest tussen ontblote borsten, spannende nieuwe popmuziek en stevige wietdampen zo hevig op rondwaarde?

In aflevering één zoekt Sander Fons de Poel op, die als puber naar het festival ging en niet wist wat hij meemaakte. In aflevering twee wandelt Sander op de plek waar het gebeurde met Georges Knap, die vijftig jaar geleden met Holland Pop voor het eerst in zijn leven een festival organiseerde - hij zou er jaren over doen om die ervaring een plaats te geven.

Daarna volgen dichter Jana Beranova, kunstenaar John Blaak én fotograaf Ton Hermans. Met hen draait Sander de muziek van toen en staat hij stil in wat voor hen onvergetelijke dagen zouden blijken.

Want zij allen maakten Holland Pop van dichtbij mee - en ze herinneren zich vijftig jaar later nog maar al te goed hoe tienduizenden bezoekers een paar dagen lang in volledige vrijheid opgingen in bijzondere muziek, stevige wietdampen en vrijheid, blijheid.

‘Vrijheid, blijheid: 50 jaar Holland Pop’ is vanaf deze week vier woensdagavonden lang tussen 17:00 uur en 18:00 uur te zien bij Rijnmond, dus op 3, 10, 17 en 24 juni, én is uiteraard ook on demand zien op de site.