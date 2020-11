Rijnmond nieuws nu nog makkelijker beschikbaar bij de NOS

Door deze innovatie is een volgende stap in de toch al nauwe samenwerking tussen de NOS en de Regionale Omroepen, door beide partijen begin vorig jaar nog eens vastgelegd in het Convenant Versterking Publieke Journalistiek.

Hoofdredacteur Alex Beishuizen van Rijnmond is enthousiast over deze samenwerking: “Deze uitbreiding van onze samenwerking met de NOS levert ons publiek meteen voordeel op, want je bent in een oogopslag op de hoogte van het belangrijkste regionale, binnen- en buitenlandse nieuws. Dit is een mijlpaal in de steeds hechtere band tussen de publieke omroepen en smaakt naar meer”, aldus Alex.



NOS-directeur Gerard Timmer: “Het publiek is hier de grote winnaar: die krijgt zo makkelijk toegang tot internationaal, landelijk én regionaal nieuws. Op een efficiënte manier kunnen we zo het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars content.”



Algemeen directeur Rijnmond, Bert Klaver: "We zijn erg blij met deze nieuwe stap in de toch al intensieve samenwerking tussen de NOS en de Regionale Omroepen, en daarmee met Rijnmond. Het publiek staat hierin altijd centraal. In tijden waarin alles onder druk staat is de behoefte aan onafhankelijke berichtgeving groot. Met deze krachtenbundeling willen we nog meer betekenis geven aan de onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal”.

De NOS en de dertien Regionale Omroepen werken al decennia samen. Wat ooit begon op de radio is gegroeid naar onder meer: regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur; plaatsing van artikelen van regionale omroepen op de NOS-site en -app; het uitwisselen van agenda’s, interviews en video; gezamenlijke research; detachering van redacteuren en verslaggevers; en een toenemend gebruik door regionale omroepen van het door de NOS ontwikkelde redactiesysteem iNOS.



Regionaal nieuws is nu al verantwoordelijk voor 13% van het online bereik van de NOS. Het bereik van de Regionale Omroepen is door het publiceren van berichten bij de NOS met 15 procent gegroeid.



Omdat de NOS- en regionale content over en weer rechtstreeks – d.w.z. zonder aanpassingen – worden doorgeplaatst, blijft de journalistieke eindverantwoordelijkheid liggen bij de redactie die de content heeft gemaakt.