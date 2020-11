Rijnmond presenteert nieuw programma: ‘Ja toch, niet dan!’

In het nieuwe programma 'Ja toch, niet dan!' worden bijzondere regiogenoten aan de tand gevoeld. In een intieme setting krijgen de gasten prikkelende onderwerpen voorgeschoteld. Is iets tof, of niet? Aan de gast het oordeel. Woensdag 1 juli 2020 is de eerste aflevering te bekijken op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.

In aflevering één is deze week Paul Elstak te gast. De populaire hardcore-dj werd tijdens de opnames het vuur aan de schenen gelegd en hij genoot er van. “Ik vond het leuk om te doen,'' vertelt Paul. “Je wordt een beetje het hemd van het lijf gevraagd. En dat in een kleine studio, met die lampen op je hoofd, terwijl de camera's vol op je zijn gericht... Er kwamen al snel dingen in mij op die ik normaal gesproken niet zo snel zou zeggen.''

‘Ja toch, niet dan!’ bevat humor, emotie en regelmatig een verrassende wending. Zo vertelt Elstak net zo makkelijk over de anderhalve meter-samenleving, als over zijn ervaringen als Feyenoord-supporter. “Ik dacht echt dat we altijd kampioen zouden worden,'' schatert hij. ”In mijn eerste jaar in De Kuip werden we direct eerste. Al snel ontdekte ik dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend was...''

Een andere kant

Het nieuwe programma ‘Ja toch, niet dan!’ is de vervanger van ‘To Do’, het programma met uitgaanstips in de regio.

“Ik ben enthousiast over deze nieuwe formule,'' zegt hoofdredacteur Alex Beishuizen. “Ja toch, niet dan! moet een breed publiek bereiken. Een jonger publiek ook, dat ons vooral online weet te vinden. ‘Ja toch, niet dan!’ laat BN'ers en Bekende Rijnmonders van een heel andere kant zien.''

Eerste aflevering

Iedere woensdag verschijnt op Rijnmond.nl en TV Rijnmond een nieuwe aflevering van ‘Ja toch, niet dan!’. In de eerste afleveringen zijn onder meer Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Wim Kerkhof, Elfie Tromp, Cor Pot, Mingue en Jordy Dijkshoorn te gast.