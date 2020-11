Zomertoer: Bestemming Rijnmond. Vier vakantie in eigen regio

Rijnmond trekt ook deze zomer de regio in. Volg vanaf 6 juli zes weken lang Rijnmond. Rijnmond laat u zien dat ondanks de corona-maatregelen er heel leuk vakantie te vieren is in onze regio. De Zomertoer van 2020 heeft dan ook de toepasselijke naam gekregen: Bestemming Rijnmond.

Presentator Erik Lemmers gaat zes weken lang op pad. Iedere werkdag maakt hij zijn radioshow van 10:00 uur tot 13:00 uur op een interessante Zomertoer-locatie en komt hij in contact met de mensen die er daar toe doen. Ook in de overige programma's op Radio Rijnmond komt de Zomertoer regelmatig voorbij. Daarnaast zijn op rijnmond.nl en op TV Rijnmond dagelijks leuke, spannende, verrassende Zomertoer-video's te zien.

De derde Zomertoer barst los in Hoek van Holland. Daarna reist Erik Lemmers door naar de Hoeksche Waard om via de Kiltunnel Dordrecht en de rest van de Drechtsteden te bezoeken. Vervolgens is Goeree-Overflakkee aan de beurt, waarna de reis verder gaat naar Nissewaard & Albrandswaard. De Zomertoer sluit dit jaar af in Gorinchem en gemeente Molenlanden.

Rijnmond geeft in deze Zomertoer tips voor een leuke en veilige vakantie, maar is ook geïnteresseerd in jouw verhaal. Hoe maak jij het deze zomer leuk terwijl jij vrienden en familie op 1,5 meter moet houden? Rijnmond hoort graag hoe jij vakantie viert in deze rare tijd! Wie weet komt Rijnmond langs. Laat het weten via zomertoer@rijnmond.nl.

Planning

Week 28 (6 t/m 10 juli): Hoek van Holland

Week 29 (13 t/m 17 juli): Hoeksche Waard

Week 30 (20 t/m 24 juli): Dordrecht & de rest van de Drechtsteden

Week 31 (27 t/m 31 juli): Goeree-Overflakkee

Week 32 (3 t/m 7 aug): Nissewaard & Albrandswaard

Week 33 (10 t/m 14 aug): Gorinchem & Gemeente Molenlanden