Directeur GGD Zuid-Holland Zuid: 'Aantal besmettingen nog acht keer te hoog om risiconiveau omlaag te doen'

We hebben de piek van de tweede coronagolf gehad, maar we zijn er nog lang niet. Dat was de boodschap van Wouter Kolff, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en GGD-directeur Cees van der Meer tijdens een persmoment donderdagochtend. Toch zien ze meer maatregelen voorlopig niet zitten.

"Het gaat qua cijfers de goede kant op, maar dat moet wel doorzetten", zegt Van der Meer. Twee weken geleden waren er zo'n zeshonderd besmettingen per honderdduizend inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze week staat de teller op vierhonderd. Een daling, maar nog zeker niet genoeg: "We gaan pas een risiconiveau omlaag als we op de vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners zitten. Dat is nu dus nog acht keer zo veel."

In Zuid-Holland Zuid kunnen nu ruim 1600 tests per dag worden afgenomen, terwijl er vraag is naar zo'n 1300. Vanwege het griepseizoen wordt de capaciteit richting december opgeschaald naar 2500 tests per dag. Het aantal positieve tests ligt momenteel onder de 20 procent. Twee weken geleden lag dat er nog boven.

Avondklok

De afgelopen weken is er veel overlegd over een regionale lockdown, waarbij een avondklok zou worden ingevoerd en detailhandel en voortgezet onderwijs de deuren zou moeten sluiten. Kolff is en blijft daar sceptisch over. Hij wil eerst helder hebben wat de extra regionale maatregelen zouden toevoegen.

"De landelijke routekaart is de ruggengraat van de coronamaatregelen. Een regionale lockdown past daar wat mij betreft niet in, ik ben nog niet overtuigd van het effect." Volgens Kolff is het blijven volgen van de huidige maatregelen een stuk effectiever.



Feestdagen

Hij roept daarom ook op om niet te gaan 'funshoppen'. Volgens hem is het op plekken in Dordrecht zoals het Statenplein, de Sarisgang en de Kolfstraat nog veel te druk. "Doe alleen je noodzakelijke boodschappen, anders kan het nog wel eens een duur uitje worden", roept hij op.

Hij doelt hiermee op strengere handhaving; mensen kunnen boetes verwachten als zij geen afstand houden of de groepsgrootte overschrijden. De afgelopen week zijn er 255 waarschuwingen en 43 boetes uitgedeeld in de regio Zuid-Holland Zuid.

Kolff meldt dat we alsnog rekening moeten houden met aangepaste feestdagen, "want we zijn er echt nog lang niet. We werken toe naar enigszins normale feestdagen, maar de realiteit is dat het echt nog anders gaat zijn. Je moet er toch niet aan denken dat kerst het begin is van een derde golf."