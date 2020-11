Rauwe Rotterdamse vrienden trainen voor de Marathon…en toen kwam corona

Een groep Rotterdamse vrienden wil wat we allemaal wel eens willen: gezonder leven. Ze stellen daarom een ambitieus doel. Ze gaan de mooiste marathon ter wereld lopen. Er is alleen een klein probleem: ze zuipen, snuiven en leven zo hard, dat het lopen van 42,2 kilometer ongeveer net zo waarschijnlijk is als Jules Deelder die uit de dood opstaat en opeens plat Amsterdams praat.