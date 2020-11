Sander de Kramer de weg op met BN’ers in nieuw TV-programma ‘Sanders Gerse Gasten’

Vanaf 5 september start op Rijnmond het nieuwe programma ‘Sanders Gerse Gasten’. Presentator Sander de Kramer gaat met zijn inmiddels befaamde en gepimpte Seat Panda langs bij bekende regiogenoten, om met hen plekken op te zoeken die kenmerkend zijn geweest in hun leven.

Tijdens de 15-minuut-durende afleveringen worden ook de benen gestrekt en tal van activiteiten ondernomen. Binnen deze reis is er ruimte voor een open en goed gesprek, om daarmee de hoofdpersoon nog beter te leren kennen.

De komende tijd neemt een varia aan bekende personen plaats in Sanders karretje, waaronder John de Wolf, Hugo Borst, Shirma Rouse, Raemon Sluiter, Robin van Persie, Richard Groenendijk, Herman den Blijker, Hugo de Jonge en nog vele anderen.

Jan Versteegh bijt aanstaande zaterdag het spits af. De Lingo-presentator werd 34 jaar geleden in Rotterdam geboren en stapt als eerste in de Panda van Sander.