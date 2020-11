Dit najaar wielersport talkshow op TV Rijnmond

Terwijl de Wooning Zesdaagse door corona deze herfst niet door kan gaan, wordt ondertussen in Rotterdam op de achtergrond heel hard gewerkt om de start van de Tour de France binnen te halen. Om het Zesdaagse-gevoel levend te houden en op de hoogte blijven van de jacht op de Tourstart maakt de regionale omroep Rijnmond tot het eind van het jaar één keer per maand Zesdaagse TV.

Op woensdag 23 september om 17.30 uur start de eerste aflevering van Zesdaagse TV in het decor van FC Rijnmond. Presentator Bart Nolles gaat aan tafel het gesprek aan met drie voormalig profrenners: Bobbie Traksel (tegenwoordig commentator op Eurosport), Peter Schep (wedstrijdleider Zesdaagse) en John den Braber (voormalig Nederlands kampioen bij de profs). Naast de mogelijke Tourstart en de Wooning Zesdaagse is ook de zondag geëindigde Tour de France een gespreksonderwerp.

Tussen de gesprekken aan tafel door heeft Zesdaagse TV ook leuke reportages te bieden. In de eerste aflevering komen toppers als Erik Breukink, Jean-Paul van Poppel, Michael Boogerd, Leontien Zijlaard-Van Moorsel én wielerliefhebber René Froger voorbij.

Zesdaagse TV is de enige wielertalkshow van Nederland en is zowel online via rijnmond.nl als op TV te bekijken. Woensdag om 17:30 uur zie je de wielertalkshow op TV Rijnmond, met ieder uur een herhaling. Ook in oktober, november en december is Zesdaagse TV één keer per maand te zien bij Rijnmond.