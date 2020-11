Rijnmond maakt geldgebrek bespreekbaar in week van de armoede

Het verhaal over armoede is even simpel als pijnlijk, armoede is niet alleen een probleem in derdewereldlanden, maar ook in Nederland hebben wij dagelijks met deze problemen te maken. In 2019 moest 8% van de Nederlanders rondkomen van te weinig geld, dat zijn bijna 1.000.000 mensen.

De komende dagen besteedt Rijnmond extra aandacht aan die problemen, die ook in haar eigen regio volop voorkomen. Niet voor niets is in Rotterdam ooit de voedselbank gestart. Maar hoe is het leven in armoede? En wat doet dat met jezelf en anderen? Komende week besteedt Rijnmond hier extra aandacht aan door dieper op deze onderwerpen in te gaan.

Rijnmond gaat van maandag 12 oktober tot en met 17 oktober dagelijks op radio, tv en online het gesprek aan met mensen die met armoede te maken hebben.

Iedere dag om 14:45 uur zal live op de radio iemand aan het woord komen die met deze problemen te maken heeft gehad, daarnaast komt er ook elke dag een video online over personen die kampen met dezelfde armoede problemen. Deze personen, die aan het woord komen, zijn binnenkort te zien in de documentaire: ‘Er is genoeg’ op TV Rijnmond.

Op zaterdag 17 oktober, de internationale dag van de armoede, sluiten we op Rijnmond de armoede-week af met Danny Blind die in het tv-programma Sanders Gerse Gasten langsgaat bij de onlangs geopende Voedselbank-winkel in Rotterdam-west. Voormalig Sparta-voetballer Blind is al jaren ambassadeur van de Voedselbank en neemt met Sander de Kramer een kijkje in het pand aan de Mathenesserweg.

Mis dus niets van deze bijzondere week, Rijnmond is elke dag live met reportages en radio-uitzendingen rondom dit onderwerp.