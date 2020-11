Radio Rijnmond best beluisterde nieuwszender in de regio

De regionale omroep Rijnmond realiseert op radio in de meetperiode juli-augustus 2020 een marktaandeel van 10,7%. Dit blijkt uit de meest recente luistercijfers van NLO/GfK. Dit marktaandeel betekent dat 10,7% van alle radioluisteraars in de regio Zuid-Holland Zuid van 10 jaar en ouder op Radio Rijnmond 93.4FM heeft afgestemd. Hiermee is Radio Rijnmond de beste beluisterde nieuwszender in de regio.

Met dit huidige marktaandeel weet het regionale radiostation vijf maanden achtereen een marktaandeel van boven de 10% te behalen.

In de regio Zuid-Holland Zuid is Radio Rijnmond bijna net zo populair als de 3 bekende landelijke muziekzenders. Radio 538 is marktleider met een 13,4% marktaandeel, gevolgd door Qmusic met 12,2% en Radio10 met 11,9% marktaandeel. Radio Rijnmond volgt daar snel achteraan met 10,7% marktaandeel.

“Ontzettend trots zijn wij op dit resultaat”, vertelt Bert Klaver, Algemeen Directeur van Rijnmond. “Natuurlijk zagen we in het begin van de Corona-periode en het vele thuiswerken, dat landelijk de luisterduur overal toenam. Maar nu de situatie redelijk gestabiliseerd is, zien wij nog steeds een positieve stijging in ons marktaandeel en daar zijn we heel blij mee”.